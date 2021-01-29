华府吁俄罗斯、土耳其速自利比亚撤军

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（法新社纽约联合国总部29日电） 美国政府今天呼吁俄罗斯与土耳其立即从利比亚撤军。联合国停火协议规定本月23日是外国军队撤出的最后期限，但是至今没有一国遵守。

这项呼吁清楚说明美国新任总统拜登（Joe Biden）对利比亚的政策立场。

美国驻联合国代理大使米尔斯（Richard Mills）在联合国安理会利比亚会议上说：「我们呼吁包括俄罗斯、土耳其与阿拉伯联合大公国在内等外国势力，尊重利比亚主权，立即停止军事干预利比亚。」

在联合国支持下，冲突双方去年10月23日达成停火协议，外国军队和佣兵都得在3个月内退出利比亚。本月23日是最后期限，但至今没有任何一国采取行动。

米尔斯说：「根据去年10月的停火协议，我们呼吁土耳其和俄罗斯立即从利比亚撤军，并撤走两国在利比亚招募、部署和资助的外国雇佣兵和军事代理人。」

联合国估计，在利比亚约有2万外国军队与佣兵以支持利比亚冲突双方－分别是联合国承认、位于首都的黎波里（Tripoli）的全国团结政府（Government of National Accord），另一则是盘据东部的军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）。

根据联合国，哈夫塔拥有阿拉伯联合大公国、埃及与俄国的支持，特别是来自和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）有关的私人组织佣兵；全国团结政府则有土耳其和派往利比亚的叙利亚反叛势力撑腰。

一名要求匿名的外交官透露，约有数千名佣兵分别来自叙利亚和苏丹，以及约1000人来自查德。

米尔斯这项声明清楚为拜登政策定调。前总统川普一度看似支持哈夫塔，不过川普在任期结束时的美国正式政策和联合国支持的协议一致：所有外国军队都得撤离。

© 2021 AFP