华府声援川粉游行好冷清 群众稀疏

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（法新社华盛顿18日电） 数百人今天现身华盛顿国会山庄附近集会「为1月6日伸张正义」，声援在1月6日大闹国会山庄的前总统川普支持者，但参与游行的群众不多，甚至还不及安全部队与记者人数。 约100至200名示威者现身参加「为1月6日伸张正义」（Justice for J6）集会，一些人肩上扛着右翼组织「百分之三者」（Three Percenters）的旗帜。这样的人数远低于主办单位原本预期的700多人，更别说1月6日当天有数千人闯入国会山庄了。

数百名员警在国会山庄周边巡逻，另有100名国民兵（National Guard）待命，国会山庄周围也重新架起近2.5公尺高的黑色安全围篱，可看出当局担心1月6日的场景再次重演。

1月6日当天川粉闯入国会山庄大闹的场景都被摄影画面捕捉下来，今天一些川普的极右派支持者想改写历史，一个一个上台演讲时都坚称，那天被捕的群众是「政治犯」，无一犯下暴力行为。

40岁的马里兰州居民史密斯（Tony Smith）表示，他前来参加活动是想表示，他认为那些因闯入国会山庄而被控告的人，应该获得公平的司法程序。 群众人数虽然不多，但偶有激情，不时听到参与「为1月6日伸张正义」游行的群众与反游行者之间零星的对杠喊叫，骑着脚踏车的警察还得进入人群处理纷争，隔开不同阵营的示威者。

国会警察局（Capitol Police）逮捕4人，其中包括1名持枪男子。 活动主办单位呼吁进行和平示威，但国会警察局长曼格尔（J. Thomas Manger）昨天告诉记者，有出现与示威相关的暴力威胁，一些是锁定国会议员。

© 2021 AFP