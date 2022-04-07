华府年度烤架俱乐部晚宴爆疫情 拜登未出席

（法新社华盛顿6日电） 美国上周末华府年度烤架俱乐部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆发疫情，司法部长贾兰德与商务部长雷蒙多和多名议员都在今天证实确诊COVID-19；美国总统拜登没有出席晚宴。

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烤架俱乐部晚宴是华府记者和政治人物的传统年度聚会，过去两年受疫情影响停办，本月2日恢复举行。

拜登政府至少两名阁员和数名国会议员在赴会后确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

美国司法部今天宣布， 69岁的司法部长贾兰德（Merrick Garland）确诊；商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）办公室也宣布50岁的雷蒙多确诊。

至少两名出席晚宴的民主党籍议员也染疫，「华盛顿邮报」报导还有几名记者确诊。

79岁的拜登没有出席晚宴，但近日曾现身多个人很多的场合，现场鲜少宾客戴口罩。

白宫表示，拜登4日收到检测阴性结果。拜登一周前接种第4剂疫苗。

然而副总统贺锦丽（Kamala Harris）近来可能有接触史。美联社报导，白宫今天表示，她的联络室主任西蒙斯（Jamal Simmons）确诊，且先前曾与贺锦丽有密切接触。

贺锦丽发言人表示，贺锦丽会遵守美国疾病管制暨预防中心（CDC）规定，并谘询医师，但计划继续走她的行程。

© 2022 AFP