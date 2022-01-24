华府数千人示威 抗议疫苗强制令

（法新社华盛顿23日电） 挥舞着谴责总统拜登的标语，要求「自由」，数千名民众今天在华盛顿游行，抗议一些人称之为「暴政」的美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗强制令。 包括把疫苗强制令比作纳粹大屠杀的疫苗怀疑论者小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr）在内，演讲者一个个走上林肯纪念堂（Lincoln Memorial）前的麦克风旁，谴责这些规定。 COVID-19在美国造成7000多万人感染，86万5000多人死亡，2年来让全球各地日常生活大半停摆，而且状况还在持续当中。就像其他防疫限制一样，疫苗强制令在美国同样是相当两极的政治议题。 另一名演说者表示：「强制令和自由，水火不容。」 61岁的维吉尼亚州物理治疗师蜜雪儿（Michelle）告诉法新社：「我不是反疫苗，我是反对这支疫苗。」

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她说，辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）等公司在创纪录时间内研发的mRNA疫苗「太过实验性」，「匆促」。 法新社报导，过去1年，全球已有数以百万计的人接种mRNA疫苗，证实安全有效。

蜜雪儿表示，她有宗教豁免可以不用接种，但每周在华盛顿上班都要接受采检。

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