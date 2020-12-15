华府智库报告：逾57万新疆维吾尔人被迫手工摘棉

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（法新社北京15日电） 华府智库「全球政策中心」一份报告指出，在中国政府的强制劳动计画下，中国西北部新疆地区有数十万少数族裔劳工被迫手工摘取棉花。

过去已有人权倡议者表示，新疆地区存在庞大的法外集中营网络，囚禁了至少100万人。中国则称那些是为了抑制极端主义而设的职训中心。

全球政策中心（Center for Global Policy）参考政府文件，于14日发布报告表示，新疆内部3个维吾尔族为主的区域，2018年送了至少57万人去摘棉，作为国家强迫劳动力转移计画的一环。

据研究者估计，被迫参与新疆摘棉的总人数，比上述数字多出「几十万」。

北京虽称「职训中心」人员已全数「结业」，但有消息指出，许多昔日被拘留者被转送工厂从事低技术制造业工作。

全球政策中心的报告引述政府文件表示，劳动力转移计画的参与者被警方严密监控，进行「点到点」式转移、「军事化管理」和意识形态训练。

披露政府文件的曾德恩（Adrian Zenz）在报告中写道：「把劳动力转移至摘棉，涉及强迫劳动的风险显然非常高。」

「一些少数族裔可能对这项程序表现某种程度的赞成，他们可能获得经济上好处。然而…要定义何为强迫、何为当地人同意，是不可能的。」

报告也指出，官员有强烈意识形态动机来实施这项计画，因为提高乡村收入，可让官员达成国家下令的减贫目标。

中国强烈否认新疆维吾尔人遭强迫劳动的指控，并反控美国想打压新疆企业。北京也称训练和工作计画以及改善教育，有助扑灭区内极端主义。

新疆是全球产棉中心，产量占全球逾2成。美国人使用的纱线约1/5来自新疆。

© 2020 AFP