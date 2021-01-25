华府智库研究：美AI发展领先 中国崛起

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（法新社华盛顿25日电） 华府智库「资讯科技与创新基金会」（ITIF）研究报告今天显示，美国在人工智慧（AI）发展与使用方面领先对手，中国则是迅速崛起，欧洲联盟则处于落后。

这项研究利用30个不同指标评估人工智慧，包括人才、研究活动、商业发展及硬体和软体投资。

这项根据去年资料的研究显示，美国在总分100分中以44.6分领先，其次是中国32分，欧盟23.3分。

研究人员发现，美国在新创公司投资及研发资金之类的关键领域执牛耳。

但中国在数个领域大有进展，去年在全球500大超级电脑中占最大宗，数量有214，高于美国113及欧盟91 。

这项研究报告的第一作者ITIF数据创新中心（Center for Data Innovation）主任卡斯楚（Daniel Castro）表示：「中国政府已将AI视为优先发展要务，而且逐渐出现成果。」

卡斯楚说：「美国和欧盟必须关注中国作为并有所因应，因为在AI研发和使用领域领先的国家将左右未来局势，并大幅增进经济竞争力，而那些落后的国家会在关键产业失去竞争力。」

欧盟在创投和私募股权资金方面特别落后，但在发表研究报告方面表现好一点。

研究报告显示，中国在2018年发表约2万4929篇AI研究论文；欧盟2万418篇；美国1万6233篇。研究可取得相关资料的最近年分是2018。

不过报告说：「美国研究平均素质仍高于中国和欧盟。」

报告最后也说，美国「在设计AI系统晶片上仍然领先全球」。

报告还说，为保持竞争力，欧洲需要提高研究税务诱因，并扩大从事AI研究的公共研究机构。而美国若要维持领先，必须加强支持AI研究和部署，并加强培育国，同时吸引世界各地的顶尖人才。

© 2021 AFP