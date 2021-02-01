华府警告缅甸军方政变 呼吁立即释放翁山苏姬

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（法新社华盛顿1日电） 缅甸国务资政、实质领导人翁山苏姬与总统等高阶官员遭到军方拘留，美国今天要求「立刻」放人，同时警告将对缅甸这场明显的政变做出回应。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）声明表示：「美国反对所有改变近期选举结果或阻碍缅甸民主进程的企图。」她说，缅甸军方「若不撤销相关举动，美国将采取行动对付这些该负起责任的人士」。

她说，美方「敦促缅甸军方及各方遵守民主规范与法治，并且释放今天遭拘禁的人」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）则说，美国与渴求民主、自由和发展的缅甸民众站在一起。军方必须立即撤销行动。

缅甸文人政府与势力庞大的军方紧张局势近日来增温。翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的「全国民主联盟」（National League for Democracy）去年11月大选赢得压倒性胜利，在国会上下两院476席赢得396席，但遭缅甸军方指控选举存在大规模舞弊。

议员原本今天要齐聚首都奈比多（Naypyitaw），召开大选以来的国会首场会议。

「全国民主联盟」发言人苗纽（Myo Nyunt）今天稍早表示，翁山苏姬、总统温敏（Win Myint）在清晨时分「遭人带走」。

且法新社引述党消息来源说，缅甸克伦邦（Karen State）首席部长与其他几个地区的部长同样遭到拘留。

苗纽说，目前并不清楚新任国会议员们将遭遇什么状况。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP