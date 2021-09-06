华府首位囚犯公职人员 牢房就是办公室

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（法新社华盛顿6日电） 这个地方距离白宫闪亮的砂石门廊与门柱只有几英里远，这一名华府最不可能当选公职的人，有一个特别的专属办公室：哥伦比亚特区监狱的牢房。

45岁的卡斯顿（Joel Caston）在20多年前还是青少年时，因为谋杀罪入狱服刑，他透过政治获得救赎，成为美国首都有史以来第一位当选公职的囚犯。

卡斯顿每天都在破晓前起床读书、运动，然后打电话给他称为「皇后」的妈妈。接着，就像其他地方首长一样，他开始替监狱和周边地区的选民解决问题。

身为当地邻里谘询委员会（ANC）的一员，卡斯顿虽然位于华府巨大政治体系的最底层，却在反映民意、改善人民生活上发挥实际作用。

他最近在监狱的临时办公室里，接受法新社的视讯访问说：「我代表这个地球上每一个身陷囹圄的人。如果给我们机会，我们能参与政治，可以成为社会的资产，而不是负担。」

卡斯顿在华府长大。27年前，18岁的他在这个城市贫困的东南区、一家外带中餐馆的停车场里，开枪射死一名同龄青少年，被判处终身监禁。

他表示，自此之后他就努力想要扭转命运，制定严格作息，研读圣经与经济，练习瑜珈并指导囚犯。

卡斯顿会说5种语言，包括阿拉伯语和中文，还写着一系列有关金融知识的书籍。

华盛顿在今年夏天给予囚犯投票权，卡斯顿的成就又多了一项。他击败4名受刑人，以第3高票成为华府特区第七区（Ward 7）的邻里谘询委员。

卡斯顿投身公职之路始于去年7月，当地议员表决赋予囚犯投票权。

他和华府议会成员一同开设podcast节目，鼓励囚犯参与民主，提升对投票权的意识。这也让他注意到邻里谘询委员会，以及接下来的选举。

他回想：「当我发现这场选举时，脑中灵光乍现。」

卡斯顿透过YouTube影片和线上文宣，向监狱外的选民拉票。同选区的还有一间女子游民庇护所，和一栋公寓建筑。

他碰到最大的技术问题就是无法服务选区。这很显而易见，他没办法挨家挨户拜访选民。

不过他有倡议团体与支持者的帮忙，成为他的眼睛、耳朵和代言人。而在监狱里指导的年轻人，也帮助他解决科技方面的问题，让他能用笔电和选民视讯。

虽然很多人认为，待在监狱里应该时间充裕，但卡斯顿常感到时间不够用。

他说：「我一拿到公务电子邮件信箱，就加了600多个联络人。起步真的很难。」

由于法律规定在青少年时期犯罪的囚犯，服刑15年后可以请愿减刑，卡斯顿的2年任期可能因为他提早获释而缩短。

他试着不去想那么多，而是活在当下。

卡斯顿表示，能够有机会代表他的选区，是千载难逢的机会。「如果我的当选，能激励其他人参与公众事务，那我就达成目标了」。

© 2021 AFP