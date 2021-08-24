华邮：美中情局长密会塔利班领袖 商讨延后撤离事宜

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（法新社华盛顿24日电） 华盛顿邮报24日报导，美国总统拜登23日派遣国家情报头子前往阿富汗，与塔利班领导人举行秘密会谈。若此事属实，将是塔利班接管阿富汗后，美阿之间最高层级的外交接触。

华邮（Washington Post）引述匿名美国官员说法报导，拜登政府在混乱的喀布尔机场努力协助美国公民与盟友撤离之际，中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）23日在喀布尔（Kabul）与塔利班共同创办人巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar）会面。

消息人士并未透露双方讨论的具体内容，仅称他们可能就美国意欲延后撤离行动最后期限展开协商。

目前，成千上万阿富汗人仍聚集在喀布尔机场，不愿放弃逃离当地的最后一线希望。

拜登日前表示，他仍计划在8月31日前完成阿富汗撤离行动，但如有必要将延长期限。

一名塔利班发言人23日则警告，该组织绝不会同意延期，还称这个议题是「红线」，任何延迟都将被视为「延长占领」。

针对上述报导，中情局发言人回应称，该机构「从来不讨论局长的行程」。

© 2021 AFP