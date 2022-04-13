协助北韩规避制裁 美加密货币专家遭判63个月徒刑

（法新社纽约12日电） 美国一名加密货币专家因向北韩提供建议，传授如何创造加密货币服务与区块链技术，藉此规避美国对其核子计画施加的制裁，今天遭判处63个月徒刑。

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由于所触犯的罪行最高可判处20年有期徒刑，为了缩减刑期，39岁的葛瑞菲斯（Virgil Griffith）先前已认罪。

检察官威廉斯（Damian Williams）说：「毫无疑问，北韩对我国构成国安风险，北韩政权一再证明它们会为了自身利益，不惜一切蔑视法律。」

他说，葛瑞菲斯已在「法院上承认他确实做出规避制裁的行为，为了制止（北韩）制造核子武器而实施的各项制裁」。

2019年4月，葛瑞菲斯在北韩首都平壤一场研讨会中，对加密货币与区块链发表演讲。同年11月，他在美国加州洛杉矶机场遭到逮捕。

根据法庭资料，葛瑞菲斯在研讨会中提供资讯，教北韩可以如何利用区块链技术洗钱与规避制裁，包括透过「智能合约」（smart contract）。

检方表示，演说结束后，葛瑞菲斯「执行计画，协助朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）与南韩之间的加密货币交易，即使他明知安排这类交易将违反针对北韩的制裁」。

美国明文规定，若未取得财政部外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）特别批准，不得对北韩出口商品、服务或科技。

葛瑞菲斯拥有加州理工学院（California Institute of Technology）博士学位，并曾在新加坡的以太坊（Ethereum）任职。

以太坊是全球区块链技术平台，专供企业与金融应用，并有同名的加密货币。

© 2022 AFP