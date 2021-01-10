协助弱势国家取得疫苗 英国助募款281亿元

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（法新社伦敦10日电） 英国今天表示，透过相对捐款方式，已协助从全球捐助者募得10亿美元（新台币281亿元），用来推动帮助「弱势国家」获得2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

英国说，除此之外，先前承诺其他捐助者每捐4美元，英国就捐赠1英镑后，英国已经向冠状病毒疫苗全球取得机制（COVAX）「先进市场承诺」（Advance Market Commitment, AMC）承诺捐助5.48亿英镑。

加拿大、日本和德国也是提供相对捐款的国家，到目前为止已帮助AMC募得总计超过17亿美元资金。

根据英国外交部表示，这项资金今年可供向92个发展中国家提供10亿剂疫苗。

英国外相拉布（Dominic Raab）在声明中表示：「只有大家都安全的时候，我们才能免受这种病毒侵害，这就是为什么我们专注于以全球之力解决全球问题。」

英国正在纪念联合国大会在伦敦举行第一次会议75 周年，邀请联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres ）今天展开所谓的虚拟访问。

古特雷斯将在11日会见拉布、英国首相强生（Boris Johnson）及英国官员夏玛（Alok Sharma）。夏玛本周被任命为11月举行的气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）全职主席。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP