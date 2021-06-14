协助戈恩逃离日本 美国籍泰勒父子认罪

广告 继续浏览后续

（法新社东京14日电） 美国籍的泰勒父子涉嫌于2019年底、违法协助日产汽车公司前董事长戈恩躲在乐器箱内乘私人飞机逃离日本。这对父子今天在东京地方裁判所出庭时认罪。

这是60岁美国陆军特种部队退役军人泰勒（Michael Taylor）与他的28岁儿子彼得（Peter Taylor）首次为了本案出庭。法官今天问他们检方起诉内容是否有误，两人回答「没有」。

美国当局3月将泰勒父子引渡至日本后，两人被关在戈恩（Carlos Ghosn）昔日被关押的东京拘留所。他们可能面临长达3年的徒刑。

泰勒父子还在美国时，曾奋力阻止被引渡到东京，宣称自己可能面临虐囚般的处境。自3月初抵达日本后，两人不曾对案件置评。

日本放送协会（NHK）报导，彼得因出手相助，获得戈恩一家人给予1亿4400万日圆（130万美元）。

但「朝日新闻」（Asahi Shimbun）报导，泰勒父子把这笔钱很大一部分用于策划脱逃过程，包括承租私人飞机的费用；两人宣称出手相助并未拿钱。

检方则说，泰勒父子共收取130万美元助戈恩逃离日本。

戈恩当年脱逃时，正因4项金融罪名交保候传，但他否认有任何不法行为。后来他成功躲过日本当局监控搭上私人飞机，并在土耳其转机后抵达黎巴嫩。目前戈恩仍住在与日本无引渡协议的黎巴嫩境内。

这起脱逃案让日本当局倍感难堪，并称呼这是「近代史上最厚颜无耻且精心策划的一次脱逃行动」。

© 2021 AFP