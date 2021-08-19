协助阿富汗当地人员撤离 拜登坦承有困难

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（法新社喀布尔18日电） 忙于撤侨的美国，也正协助阿富汗当地的人员撤离，美国总统拜登在受访时坦言，要让那些阿富汗人离开，遭遇了更多的困难。

塔利班（Taliban）15日拿下阿富汗首都喀布尔（Kabul），外国人及阿富汗盟国在恐慌中大量撤离。拜登在此事发生后首度接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问，他说「混乱」无可避免。

目前一群美军正在阿富汗加强撤离侨民，拜登受访时说，撤离行动并不轻松。

他补充道，塔利班正在协助美军，至少在协助外侨撤离上是如此。拜登说：「他们正在帮忙，让美国公民离开，让美国员工、大使馆人员等离开。」

但他也承认：「要帮那些在阿富汗协助过我们的人（离开）时，遇到了更多困难。」他显然是指那些为美国及其他外国军队工作、现在害怕遭塔利班报复的阿富汗当地人。

美国高层官员曾说，将严守8月31日前撤离最后一批部队的期限，将阿富汗交给获得胜利的塔利班。

然而，在这次受访时，拜登首度表示，若仍有美国人试着逃离阿富汗，美军可以在那里待久一点。

他说：「若还有美国公民待在那里，我们会留下来把他们全部带离。」

拜登并未解释美军延后离开阿富汗一事该如何进行。

美军搭机到阿富汗维护喀布尔机场的安全并协助撤离，塔利班目前并未插手。

© 2021 AFP