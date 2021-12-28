单周103人染疫创新高 英超疫情升温

（法新社伦敦27日电） 12月20日到26日这段期间，英格兰足球超级联赛（Premier League）有103名球员和工作人员的COVID-19筛检结果呈阳性反应，创下单周新高纪录。

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法新社报导，英超自2020年起开始做COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检，上周通报的90人确诊是历史新高，但这周旋即刷新单周确诊人数的纪录。

英超12月的赛事目前已有15场比赛喊停。

英超发布声明说：「联盟今天证实，12月20日至周一至12月26日周日期间，针对球员、球队工作人员做了1万5186次的COVID-19筛检。而在那当中，有103个新增确诊案例。」

「每个人的安全是最为重要的，英超正采取一切预防措施，因应Omicron变异病毒株带来的影响。」

12月26日节礼日（Boxing Day）有3场比赛被取消，分别是利物浦（Liverpool）对里兹（Leeds）、瓦特福（Watford）客场挑战狼队（Wolves），以及由伯恩利（Burnley）卯上艾佛顿（Everton）。

由于狼队阵中确诊人数增加，原定本月28日客场出战兵工厂（Arsenal）的比赛顺延。

里兹持续受疫情和伤情所扰，原订28日对上艾斯顿维拉（Aston Villa）的比赛同样被改期。

英超COVID-19单周确诊病例已经连6周攀升。

10月时，打了疫苗的球员和工作人员，无论是打第1剂、第2剂还是第3剂，人数仅68%。

到了上周，英超说，至少打了1剂疫苗的球员和工作人员已经达92%。

英国正与节节升高的确诊人数奋战之际，26日仍有6场英超赛事在允许观众进场情况下进行。

在英格兰举行的比赛，目前没有实施任何的限制措施，但入场观赛者必须出示疫苗接种或48小时内的筛检阴性证明。

© 2021 AFP