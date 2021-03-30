单季16次大三元 卫斯布鲁克缔造巫师队史新纪录

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（法新社华盛顿29日电） 美国职篮NBA华盛顿巫师今天132比124击败印第安纳溜马，巫师的卫斯布鲁克拿下本季第16次「大三元」，缔造队史单季最多大三元的新纪录。

32岁的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）今天包括三分线外的6投4中在内，整场比赛26次出手命中14球，攻下并列全场最高的35分，送出生涯最高的21次助攻，还抢下14个篮板，是他连两战有大三元表现，也是本季的第16次，缔造本季至今全联盟最佳纪录，也刷新了巫师队史纪录。

今天比赛中，巫师的毕尔（Bradley Beal）因右臀挫伤缺阵，但靠卫斯布鲁克强势拉抬，加上八村垒（Rui Hachimura）攻下26分8篮板，替补出赛的赫奇森（Chandler Hutchison）贡献18分，同样从板凳出发的内托（Raul Neto）获得15分，让球队继9场比赛吞8败之后，接连拿下2胜。

对巫师来说，这场比赛并非全是好消息。替补中锋葛佛（Daniel Gafford）在比赛中扭伤脚踝，最后坐着轮椅离开球场。

开季曾获3连胜的溜马，在那之后顶多连胜2场，今天他们输球，再度与3连胜擦身而过。他们阵中的沙波尼斯（Domantas Sabonis）本场比赛有35分、11篮板的「双十」成绩；布洛格登（Malcolm Brogdon）为球队挹注26分。

溜马今天在比赛结束前5分47秒，还以116比110领先，但巫师在卫斯布鲁克一个后撤步跳投、一次上篮、两记三分球的带领下，在随后打出22比8的猛烈攻势，翻转战局并拿下最终胜利。

© 2021 AFP