单日新增病例近万 荷兰将祭严格防疫措施

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（法新社海牙14日电） 荷兰媒体报导，政府将在耶诞节前宣布实施严格的防疫措施，可能包括关闭所有非民生必需品商店、剧院、博物馆和游乐场等。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）预定晚间7时对全国发表演说。荷兰国内新增确诊病例飙升，死亡病例在周末已经突破1万例。

吕特发表全国演说的地点也从举行例行记者会的房间，移师到吕特的总理办公室，过去通常只有在发表重大演说时才会在总理办公室。

吕特也延后原订14日和比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）的会面，双方原本将讨论近来关于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的动态。

荷兰所有政党的国会领袖今天稍后将和总理会面。

荷兰昨天单日新增确诊近1万例，内阁召开紧急会议，讨论病例飙升的情况。

荷兰广播基金会 （NOS）报导：「目前还不知道确切会有哪些更严峻的措施，但诸多迹象显示非民生必需品的商店将关闭一段时间。」

「这也将适用于人群聚集的场所，像是博物馆、剧院和游乐场。」

荷兰广播基金会说：「学校也可能必须停课一阵子，内阁也考虑建议除非必要，否则不要外出。」

邻近的德国已经宣布16日起部分封城，非民生必需品的商店和学校将关闭，以遏止飙升的疫情。

© 2020 AFP