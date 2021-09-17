卖压出尽买气回温 亚股涨多跌少

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（法新社香港17日电） 遭遇多项利空因素夹击的亚洲股市投资人，经历过去几天痛苦市况后，今天勉强在周末来临前拉抬走势，促使亚股收盘涨多于跌。其中香港股市在科技和博弈类股反弹下摆脱重挫行情。

昨天美国股市受到多空因素拉扯，收盘涨跌互见，无力提供今天亚股明显支撑。投资人信心仍受到Delta变异株疫情、中国监管整顿产业、经济数据令人失望及地缘政治紧张正在酝酿等因素打击。

美国零售销售数据优于预期，但上周申请失业给付人数也比预期多。然而，这些数据不足以让人看透美国联邦准备理事会（Fed）可能何时开始减码超宽松货币政策。

市场关注焦点如今锁定下周的联准会政策会议，届时央行官员可能透露将如何退出大规模购买债券措施。此外，投资人也关注美国总统拜登的数兆美元基础建设和社会支出法案在国会的进展。

另一方面，传染力强的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情席卷全球，尤其在中国又冒出新一波病例爆发，吓坏投资人，他们担忧全球成长主要动力来源中国可能受到更大经济冲击。

过去一周面临沉重卖压的香港股市，今天一扫阴霾收盘上扬1%。先前利空来自科技企业面临中国加强监管，以及北京打算整顿澳门赌场。不过，这两类股今天都涌现亟需的买气。

东京股市重拾近期涨势收高0.6%。日本执政党自民党党魁选举今天开跑，结果将决定下届首相人选，市场看好下一位日相将推动新的大规模振兴方案。

上海股市也收涨0.2%，首尔、新加坡、威灵顿和雅加达股市同样收涨。但雪梨、台北、马尼拉、曼谷、吉隆坡和孟买股市收跌。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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