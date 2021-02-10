南太平洋海域强震 引发小型海啸

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（法新社努美阿11日电） 南太平洋海域今天发生规模7.7地震，引发小型海啸，所幸未对区内岛国造成灾损。当局随后解除警报。

根据美国地质调查所（USGS），这起强震于当地时间午夜过后（格林威治标准时间10日13时20分）发生，震央位于新喀里多尼亚岛南部省Vao镇东方约415公里处，震源深度10公里。

位于夏威夷的太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，部分地区的海岸可能出现「危险海啸波浪」；介于0.3公尺和1公尺以上海啸可能会出现在斐济（Fiji）、纽西兰和万那杜的部分海岸。

根据斐济地震部门的推特（Twitter），斐济出现高0.3公尺的波浪，但当局随后取消海啸警报。

澳洲气象局（Australian Bureau of Meteorology ）推文证实地震引发海啸，并警告位于澳洲大陆以东约550公里的豪勋爵岛（Lord Howe Island）面临威胁，但表示无疏散必要。

万那杜首都维拉港（Port Vila）居民表示有震感，但地震和随后的波浪未造成损失。

纽西兰国家紧急事务管理局（National Emergency Management Agency）也警告北部沿海地区可能有「强劲且异常的海流」，但表示没有发生海啸的风险。

© 2021 AFP