南极洲气温创纪录 比正常高摄氏30多度

（法新社巴黎19日电） 专家表示，南极洲东部本周测得异常高的气温，比正常情况高出摄氏30多度。

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法新社报导，法国气象局（France-Meteo）气象学家卡比奇安（Etienne Kapikian）在推特（Twitter）表示，位于南极洲冰穹C（Dome C）的康考迪亚（Concordia）研究站海拔高度约为3000公尺，昨天记录到摄氏零下11.5度的温度。

正常情况下，气温会随南半球夏季结束而下降，但南极洲杜蒙．杜维尔站（Dumont d'Urville station）记录到3月温度摄氏4.9度创纪录，而每年此时正常温度已是零度以下。

法国气象局的赫马斯（Gaetan Heymes）形容这不合理的温和天气是「具历史意义的事件」。

气象学家威勒（Jonathan Wille）在推特写道：「南半球12月夏至既然已到，此时应是气温迅速下降的时候。」

他又说：「这有点像2021年太平洋西北地区的热浪事件…本不该发生。」

美国国家冰雪资料中心（National Snow and Ice Data Center，NSIDC）日前才表示，南极洲的海冰面积在2月底减至200万平方公里以下，这是1979年以来首见。（译者：纪锦玲）

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