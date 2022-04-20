南极海冰面积缩至不到200万平方公里 创逾40年最低

（法新社巴黎19日电） 研究人员今天表示，南极洲周围海冰2月缩小到有卫星纪录以来最小面积，打破5年前创下的历史新低纪录，意味地球的冰冻大陆可能不如我们所想的那般不受气候变迁影响。

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根据发表于「大气科学进展」（Advances in Atmospheric Sciences）的一项研究，南极海岸周围冰层覆盖面积2月底首度缩小至象徵性界线200万平方公里以下，写下1978年有卫星探测纪录以来的最小面积。

研究人员发现，驱使海冰消融的关键因素是温度变化，冰量变化则扮演着次要角色。

与19世纪末的水准相比，北极和南极地区的气温皆升高大约摄氏3度，是全球平均气温升幅的3倍。

南极洲2020年首见热浪，较平均最高温高出史无前例的摄氏9.2度；南极洲东部一个研究中心今年3月测得异常高温，比正常情况高出摄氏30度；这种极端异象是直到近期才出现。

与北极海冰不同的是，自1970年代后期以来，北极海冰每年消融3%，南极海冰则是在同一时期每10年扩大1%，不过每年变化幅度很大。

今年南半球夏季，西南极洲周围的冰层缩小最多，与面积大得多的东南极洲相比，西南极洲更容易受到全球暖化影响。

海冰消融对海平面没有显着影响，因为海冰原本就在海中。

不过研究执笔人、中国广州中山大学教授杨清华解释，冰层面积减少仍是个重大问题，因为这有助加快全球暖化的速度。

他在声明中说，白色的海冰能将太阳能量反射回太空，当它被深色、未结冰的海水取代时，「反射出去的热能更少、吸收的更多」。

「如此一来，又会使更多海冰消融，进而吸收更多热能，形成恶性循环。」

南极洲海冰面积2月25日缩小至创纪录的约190万平方公里，比1981-2010年的平均水准少了30%。此前的纪录是2017年测得约200万平方公里。

近年来，南极洲的最大海冰范围平均约为1800万平方公里。

研究人员采用「海冰预算」分析今年海冰面积创纪录消失的原因，他们发现，在夏季，热量往极地输送，热力学主导了海冰融化的过程。

北极海冰覆盖面积最低纪录为2012年测得的340万平方公里，2020年和2019年分别测得第2和第3小的冰层面积。最大海冰范围平均约1500万平方公里。

西南极洲顶部冰层若消融，海平面将上升6公尺，而东南极洲的巨大冰川若融化，则会让全球海平面升高50多公尺。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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