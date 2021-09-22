南苏丹洪患近43万人流离失所

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（法新社南苏丹朱巴21日电） 联合国人道事务协调厅（UNOCHA）今天表示，严重洪灾已造成南苏丹约42万6000人流离失所，其中包括18万5000名儿童。洪水淹没民宅和农场，生计与栖身之地同时泡水。

UNOCHA在一份简报中说，紧急救援人员已使用独木舟和船只去救援因洪水和外界阻隔的民众，同时警告未来几个月预期还会有更多豪雨和洪水。

UNOCHA表示，大雨「加剧社区的脆弱性，许多人因洪水而流离失所，在教堂和学校避难」。

北部团结省（Unity state）首府班提乌（Bentiu），约有1/3人口受到洪水冲击，绝望的农民乞求协助，因为早到的季节雨引发水位上升淹没房屋和土地。

农人巴尔（Gatjiath Pal）告诉法新社：「就连动物也遭殃，我们用来放牧的所有地方都被水淹没了。」「到处都是水…我们不知道什么时候会结束，因为这里每天都在下雨。」

其他村民表示，他们害怕被蛇咬，因为大水促使爬虫类往建筑物内躲避。

育有3名子女的卓尔（Nyadak Chuol）说：「这里的生活很悲惨。」「道路封闭…大水淹进家门，每天都在为找到安全的栖身之处所苦。」

这名33岁的母亲说：「最糟糕的是…像是蛇等危险的动物离我们愈来愈近。」

南苏丹去年发生史上最严重的洪患影响约70万人，根据UNOCHA，一年后仍有10万人回不了家。这阵子的倾盆大雨摧毁了脆弱的茅草屋与淹死牲畜。

除了医疗院所遭受洪水摧毁或破坏外，有113所学校受到波及，UNOCHA警告说已严重影响学童教育。

与此同时，救援团队正努力为西北部瓦拉普州（Warrap）约2万5000人提供援助，该区饱受敌对族群之间的致命冲突侵扰。

UNOCHA上月示警面临供给与经费短缺的情形，南苏丹的粮食计画需要17亿美元经费，但募款目标仅达到54%。联合国世界粮食计划署（WFP）也因经费短缺，被迫暂停向南苏丹超过10万名流离失所者提供粮食援助，并警告如果没有更多经费入帐，还将进一步减少。

根据世界银行（World Bank）2018年数据，南苏丹1100万人口中有4/5生活在「绝对贫穷」状态，60%以上人口因冲突、干旱和洪水等影响而面临严重饥饿问题。

南苏丹自2011年脱离苏丹独立以来，这个年轻的国家长期深陷经济与政治危机的痛苦，正努力从夺走40万人命的5年内战深渊爬起来。

尽管总统基尔（Salva Kiir）和副手马查尔（Riek Machar）于2018年达成的停火和权力分享协议大致仍然有效，但正遭受严峻考验，在履行和平进程的条款方面几乎没有任何进展。

© 2021 AFP