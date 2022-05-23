南非东岸大雨又酿洪灾 数百人逃离家园

（法新社南非德班22日电） 南非官员今天说，大雨侵袭南非东岸酿成洪灾，迫使数百人逃离家园。就在一个月以前，南非发生记忆中最严重的水患，造成东岸400多人死亡。

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这次洪灾尚未立即传出死亡通报，但一些建筑物严重受 损，主要是在瓜祖鲁那他省（KZN）省会德班（Durban）。

瓜祖鲁那他省省长齐卡拉拉（Sihle Zikalala）在记者会上说：「我们尚未收到关于最近大雨的完整灾损报告，但随着通报陆续传来，令人担忧的情况正在浮现。」

南非4月底的大豪雨酿成洪水和坍方，造成435人死亡，幸存者则近两周缺乏饮用水。

这次的洪灾侵袭基础设施、道路、桥梁并导致建筑受损。

齐卡拉拉说：「有些地方被水围困无法进入，现阶段已成为岛屿。」

法新社记者目击，德班北边的乌姆德洛蒂（Umdloti）海滩度假胜地附近，部分道路已被冲走，留下巨大的坑洞，汽车沿着坑洞的边缘小心行驶。

当地居民高文德（Kevin Govender）告诉法新社：「大雨昨天下午稍晚开始酿成洪灾，但由于这条路的坍塌，我们无法离开。」

紧急救难人员今天到达后，他们才得以脱困。

近250人连夜从乌姆德洛蒂度假胜地撤离，救援行动今天继续进行，紧急服务部门接到更多的求助电话。一些住户已经停电。

© 2022 AFP