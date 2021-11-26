南非侦测到新变异株 世卫密切关注将开会探讨

（法新社约翰尼斯堡25日电） 南非科学家今天说，他们侦测到一种有大量突变的COVID-19新变异株，这是导致本月初以来单日确诊病例增加10倍的原因。世卫表示正在密切关注，将判定是否应将新变异株列为「需留意」或「高关注」变异株。

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由于对新变异株的疑虑增加，英国禁止所有来自南非与另5个非洲南部国家的旅客入境。科学家说，COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株的传染力可能比Delta高，且对目前的疫苗可能具有更强的抵抗力。

病毒学家德奥里维拉（Tulio de Oliveira）在一项仓促召开的记者会中说：「不幸的是，我们侦测到一种新变异株，这是南非令人担忧的原因。」

德奥里维拉说，学名为B.1.1.529的变异株「具有数量很高的突变」。他又说，世界卫生组织（WHO）可能会在明天以希腊字母替新变异株命名，就像目前主要的Delta变异株一样。

他说：「不幸的是，这个新变异株导致感染病例再度攀升。」

德奥里维拉又说，这个新变异株也在波札那与香港侦测到，是在从南非抵达的旅客身上验出。

世卫表示，正在「密切关注」南非通报的新变异株，预计明天将召开会议，以判定是否应该将新变异株列为「需留意」或「高关注」变异株。

世卫又说：「初步分析显示，这个新变异株有大量的突变，需要对此进行进一步研究，未来将会这么做。」

南非卫生部长法拉（Joe Phaahla）说，这个新变异株必须「严重关注」，是通报病例「急遽」增加的原因，构成「一大威胁」。

南非的单日确诊病例于24日达到1200例，比本月稍早的单日106例高出许多。

在侦测到新变异株前，有关当局曾预测，由于假期旺季旅游量增加，南非将在12月中左右爆发第4波疫情。

南非国家传染病研究所（National Institute for Communicable Diseases, NICD）表示，南非累计通报有22起新变异株的确诊病例。

南非国家传染病研究所表示，侦测到的病例数与检验阳性率在南非3个省分「迅速增加」，包括经济中心约翰尼斯堡（Johannesburg）与首都普勒托利亚（Pretoria）所在的豪登省（Gauteng）。

南非国家传染病研究所又说，最近也侦测到群聚感染疫情，主要集中在普勒托利亚一个高等教育机构。

去年，Beta变异株也是首度在南非出现，但到目前为止，感染病例主要是因Delta引起，而Delta最初是在印度侦测到。

南非人口约有5900万人，确诊病例为非洲国家中最高，境内累计约295万例确诊，染疫死亡病例累计达8万9657例。

科学家说，新的变异株至少有10个突变，相较之下Delta只有两个、Beta有3个。

世卫、COVID-19技术主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在视讯记者会上说：「令人担忧的是，变异株有这么多突变，可能将对病毒行为产生影响。」

她又说：「我们将花好几周的时间进行了解，这个新变异株将对任何预防染疫的疫苗产生什么影响。」

南非的疫苗施打行动起步较慢，目前约有41%成人至少接种1剂，有35%已完整接种。南非的疫苗覆盖率远高于非洲大陆的6.6%平均值。

© 2021 AFP