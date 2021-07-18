南非前总统贪污案将再度开庭

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（法新社约翰尼斯堡18日电） 延宕多时的南非前总统朱玛贪污案明天将重新开庭。朱玛被控贪污、诈欺等多项罪名，他入狱时曾引发支持者大暴动。

朱玛（Jacob Zuma）被控贪腐，却因为与贪污无关的藐视法庭罪，遭判入监服刑，引发支持者不满，在全国爆发致命大暴动。

朱玛被控在1999年时任副总统期间，涉入向5间欧洲武器商购买战斗机、 巡逻艇和军备的相关采购案，面临诈欺、贪污与勒索等16项指控。

他被控收受法国国防巨擘泰雷斯集团（Thales）27 万7000美元（约新台币775万元）贿赂，该集团也因贪污和洗钱而遭起诉。

审判经过多次延宕后，终于在5月开庭审理。朱玛的法律团队努力企图让检方撤销指控。

79岁的朱玛开庭时亲自到场，自称清白。泰雷斯也提出无罪辩护。当时把下次听证会日期订在7月19日。

然而，事情却在6月29日急转直下。朱玛因为没有配合总统任期间的贪污案调查，遭宪法法庭以藐视法庭罪判刑，一周后入狱服刑。

朱玛身陷囹圄，引发家乡瓜祖鲁那他省（Kwazulu-Natal）抗议行动，随后情况如滚雪球般，变成持续一周的打劫与纵火大暴动，更延烧至金融中心约翰尼斯堡，造成超过200人丧生。

以打击贪污口号上台的南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，暴动是「经过合谋、精心策画的攻击行动」，目标是南非年轻的民主制度。

拉玛佛沙16日晚间说：「幕后藏镜人利用政治悲愤作藉口，企图煽动民众暴乱。」分析家警告，明天的听证会恐怕会重燃上周好不容易平复的紧张情势。

瓜祖鲁那他省朱鲁兰大学（University of Zululand）研究员斯贝（Sipho Seepe）说：「民众会盯着法官的一举一动，若觉得不公，就会抗议」。

朱玛与支持者一再声称所有行动都是出于政治动机，警告他的入狱可能引发动荡，但否认策画最近暴动。

朱玛一度被戏称为「铁氟龙总统」（Teflon president），他目前正寻找方法，试图扭转藐视法庭被判处的15个月刑期。

委员会调查的大部分案件情事，都涉及印度裔富商古普塔家族（Gupta）的3兄弟。他们能够获得利益丰厚的政府标案，且据称能够左右内阁名单。

南非执政党非洲民族议会（ANC）在面对越来越多的贪污丑闻后，于2018年强迫朱玛辞职下台。

然而，朱玛在ANC与大众之间仍拥有强力的支持基础，被视为「民族英雄」与穷人的捍卫者。

「朱玛下台之日」（When Zuma Goes，暂译）一书作者马瑟科加（Ralph Mathekga）表示，审理贪污案的法官将不会向「政治压力」低头。

他向法新社表示：「不起诉朱玛将对法治带来严重影响。司法界必须克服这场风暴。」

© 2021 AFP