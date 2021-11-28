南非医师收治疑似Omicron病例后发现症状轻微

（法新社普勒托利亚28日电） 示警COVID-19（2019冠状病毒疾病）出现新病毒株Omicron的南非医师柯慈今天表示，她有数十名病患疑似感染新病毒株，都只出现轻微症状，且未住院就完全康复。

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南非医学学会（South African Medical Association）主席柯慈（Angelique Coetzee）告诉法新社，过去10天她见到大约30名确诊COVID-19但症状陌生的病患。

她在自己执业的普勒托利亚市（Pretoria）表示：「他们来看诊的理由是极度疲劳。」柯慈说，这对年轻病患来说不同寻常。

多数病患为40岁以下男性，其中不到半数接种过疫苗。

柯慈说，病患也有轻微肌肉酸痛、喉咙沙哑和干咳等症状，只有少数人轻微发烧。

这些非常轻微的症状跟其他变异株不同，其他变异株的症状更严重。

柯慈18日向卫生当局示警出现「不符合（南非主要变异株）Delta的临床表现」。

柯慈表示，南非科学家那时已经注意到这个新变异株，当时只称它为B.1.1.529，并于25日对外公开。

这项消息引发恐慌，许多国家赶忙对非洲南部祭出旅行禁令，以抑制新变异株扩散。南非政府称这类措施「仓促」又不公平。

柯慈表示，在还不清楚Omicron致命力前，就大肆宣传它是拥有多种突变的「极度危险病毒变异株」，这是很不幸的事。

世界卫生组织（WHO）已把Omicron列为「高关注变异株」（variant of concern），科学家正在评估它的行为。

© 2021 AFP