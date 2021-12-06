南非反种族隔离斗士易卜拉欣病逝 享寿84

（法新社约翰尼斯堡6日电） 南非执政党表示，南非前总统曼德拉（Nelson Mandela）在罗本岛的多年狱友、长年对抗种族隔离政策的易卜拉欣（Ebrahim Ismail Ebrahim）今天逝世，享寿84岁。

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非洲民族议会（ANC）发表声明指出，易卜拉欣长年与病魔搏斗，于约翰尼斯堡的家中病逝。

声明表示，易卜拉欣是「ANC的长期党员，也是一位爱国者，他以谦逊和奉献的态度，以及杰出表现，在不同的职务为国家服务」。

易卜拉欣在青少年时期就加入ANC，于1952年成为ANC的青年活跃人士，起身对抗南非的少数白人统治，但他在反种族隔离的编年史中甚少被提及。

易卜拉欣后来成为ANC武装支系的一员，于1963年因为破坏罪被捕。他和其他18人一起受审，被判处15年徒刑，于罗本岛（Robben Island）服刑。曼德拉也在罗本岛服刑长达27年。

易卜拉欣后来在1979年获释，但于1989年再次被捕，遭到刑求，并在1989年被判处20年有期徒刑。

他和另外两人被指控于1986年在史瓦济兰附近、一处白人拥有的农场装设地雷，遭判有罪。

他于1991年获释，并在南非于1994年举行第一次民主选举后加入南非政府。他曾任议员，之后担任政府顾问，协助调解以色列与巴勒斯坦纷争、卢安达与刚果纷争，以及蒲隆地、科索沃、玻利维亚和尼泊尔等多国的冲突。

易卜拉欣在2009年被任命为副外交部长，任职6年。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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