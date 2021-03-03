南非变种病毒抗体 或可预防其他病毒株

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（法新社约翰尼斯堡3日电） 专家今天表示，一项根据少数样本作成的最新初步研究显示，曾感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）南非变种病毒的人，对其他变种病毒的免疫力可能较好。

上述结果是由发现501Y.V2南非变种病毒的南非科学家团队所做成，尚未通过同行评审。但这项发现已令人萌生希望：锁定南非病毒株的疫苗或许可以预防未来变种。

根据科学家提出的数据，在55名感染过501Y.V2变种病毒的样本患者中，只有4%无法抵抗原始病毒的感染。

去年底发现的501Y.V2病毒，已成为南非主要病毒株，助长该国出现第2波感染高峰，并拖延开始接种疫苗的时程。

顶尖病毒学家奥里维拉（Tulio de Oliveira）在视讯记者会上表示，501Y.V2可产生高浓度抗体，还说其免疫反应胜过之前的变种病毒。

南非卫生部长姆希齐（Zweli Mkhize）在同一场会议中说，这项发现「对所有人都是好消息」，为抗疫行动注入一剂强心针。

变种冠状病毒冲击全球疫苗计画的士气，因为科学家发现，既有疫苗对变种病毒防护力较低。而且若干变种传染力更强。

疫苗制造商近几周正加速调整配方，以因应更新的变种病毒传播。美国生技公司莫德纳（Moderna）上周表示，将于3月中开始临床试验，测试旗下专为南非变种病毒设计的疫苗。

© 2021 AFP