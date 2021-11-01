南非地方选举登场 执政党非洲民族议会料受挫

（法新社约翰尼斯堡1日电） 南非今天举行地方选举，结果预料将反映人民对执政党非洲民族议会的不满情绪持续升高。早在南非7月爆发致命暴动前，非洲民族议会的支持率已走下坡一段时间。

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南非选民今天将选出全国257个自治市的市议员。在全国总计约4000万名合格选民当中，仅2600万人左右注册投票，投票率预料不高。

民调显示，过半数南非选民可能首次不是投给非洲民族议会（African National Congress，ANC）。自从南非前总统曼德拉（Nelson Mandela）1994年当选并结束白人统治以来，非洲民族议会执政至今。

包括南非前总统朱玛（Jacob Zuma）在内的一票非洲民族议会高层党员面临连串贪腐调查，最新案件与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情支出有关。

南非失业率已来到34.4%。而朱玛7月遭判刑入狱时，还引发暴动和打劫，至少酿成354人死亡。

许多南非选民最关心的是日常生活面临的挫折。南非数十年来公共管理不当，已侵蚀了国家公用事业，造成停水和分区停电，连非洲民族议会的竞选活动也被打断。

住在苏威托（Soweto）、有4个孩子的55岁Uber司机马赫劳勒（Samuel Mahlaule）表示：「过去的种族隔离政府虽不好，但至少会提供人民应有服务。」

马赫劳勒今天一早在南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）儿时住所附近的一处投票所排队，队伍不到20人。他想见到改变。

马赫劳勒说：「我们非洲民族议会的领袖并未真正兑现政见。他们开了太多空头支票。不过，我们仍然抱持希望。」

更远一点、位于普勒托利亚（Pretoria）郊区的丹维尔（Danville），大多数居民是中产阶级白人。当地57岁选民巴纳德（Charmaine Barnard）也渴望见到改变。

她说：「我这次之所以投票，是想让国家有所改变，让所有人的生活更好。」

有2个孩子的27岁失业女子米提勒尼（Xihluke Mitileni）则表明不会去投票，「因为政府已经忘了我这类人的困境」。

她表示：「我在自己国家还得偷住空屋。我年轻时，非洲民族议会承诺会给我父母房子，却从未履行。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP