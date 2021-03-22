南非暂停施打AZ疫苗 100万剂转卖非洲14国

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（法新社约翰尼斯堡21日电） 南非卫生部今天宣布，已卖出100万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，供14个非洲国家分发。

南非原本以AZ疫苗展开接种计画，但AZ疫苗对南非变种病毒的效力让人质疑之后，南非上月暂停接种，转为宣布打算将这些疫苗卖给非洲联盟（African Union）国家。

卫生部长姆希齐（Zweli Mkhize）在声明中表示，「已发送的第1批疫苗将嘉惠9个非洲联盟成员国，剩余部分本周收集齐后将对另5国发放」。

南非2月初启动疫苗接种计画，准备为5900万人口施打印度制造的AZ疫苗，当时首批疫苗运抵南非时，总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）还前往机场停机坪迎接。

但约翰尼斯堡金山大学（University Witwatersrand）研究指出，AZ疫苗对南非变种效力「有限」之后，政府暂停接种计画。

至今南非累计150万确诊，其中5万2000人病逝。

南非已向娇生集团（Johnson & Johnson）与辉瑞大药厂（Pfizer）订购疫苗，现在希望能替2/3人口接种，不过迄今仅施打了18万3000剂。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP