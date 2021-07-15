南非暴动加剧 政府考虑出动2万5000士兵镇压

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（法新社约翰尼斯堡14日电） 南非暴动迈入第6天，政府今天准备动员约2万5000名士兵镇压示威者，外界忧心食物和燃料恐因农业、制造业及炼油中断而短缺。

前总统朱玛（Jacob Zuma）因藐视法庭罪入监服刑15个月，引发支持者示威，原本单纯的抗议行动迅速恶化成大规模暴动。官方数据显示，至今已有72人死亡，超过1200人被捕。

劫掠重创供应链及道路运输，在东南部瓜祖鲁那他省（Kwazulu-Natal）尤其严重，冲击全国的货物及服务。当局表示，今天共通报208起掠劫与破坏事件，出动的部队人数倍增，来到5000人。

国防部长玛皮沙-恩卡库拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）告诉国会说，她要求动员2万5000名左右的士兵协助平乱。动员令须由总统批准。

她并未透露增援军力何时会出动。

南非消费品主管机关估计，超过800家零售店成为劫掠行为的受害者。

总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）会晤多位政党领袖，并警告在食物、燃料及医药供应链大规模中断后，国内的基本供给「可能很快用罄」。

© 2021 AFP