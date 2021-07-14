南非暴动增至72死 打劫掠夺宛若无政府状态

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（法新社约翰尼斯堡13日电） 南非爆发近年来最严重暴动，尽管总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa) 已派遣军队协助平乱，各地商店和仓库连续第5天遭洗劫一空，这波示威行动迄今已迄今已夺走72条人命。

随着经济首府约翰尼斯堡（Johannesburg）和东南部瓜祖鲁那他省省（KwaZulu-Natal）陆续爆发大规模劫掠事件，危机如今已延烧到政坛，南非主要反对派指控激进分子煽动骚乱。

武装部队派出2500名士兵，协助警方平定骚乱。然而与去年为实施防疫封锁措施而部署的7万多名士兵相比，这次派兵规模相形见绌，只在一些购物中心看见少许士兵。

南非前总统朱玛（Jacob Zuma）因藐视法庭罪，7日入监服刑15个月，引发支持者不满出现大规模暴动。被控贪污的朱玛因多次拒绝出庭接受调查，遭宪法法庭以藐视法庭罪，判刑15个月。朱玛执政9年期间，贪污丑闻不断。

截至上周末前，暴乱已开始蔓延到豪登省（Gauteng）。

警方今晚在声明中说：「自这些示威活动爆发以来，死亡人数已攀升至72人。」

军方表示，大多数死亡「与劫掠期间的踩踏有关」，其他则与枪击事件及银行自动提款机爆炸有关。

警方逮捕人数已增至1234人，但实际上有数千人涉及洗劫行动。

稍早的电视画面显示，在苏威托（Soweto），有数以十计男女甚至儿童进入肉铺的冷冻库，扛着沉重的冷冻肉品箱出来，有些妇女还穿着睡袍。

警察在3小时后抵达现场，发射橡皮子弹，士兵则在更晚之后才出现。

在约翰尼斯堡以北的亚历山德拉（Alexandra）镇，数以百计人进出一个购物中心，自由取货。

此外，空拍画面显示，大批人潮洗劫德班（Durban ）一个大型购物中心，运走大箱货物；在德班市中心，一栋公寓楼下的零售商店遭人纵火，有一名妇女为了救宝宝，将她从一楼抛出，所幸街上群众顺利将她接住，孩子安然无恙。

拉玛佛沙昨晚向全国发表演说，抨击「投机取巧的犯罪行为，一群又一群人煽动混乱，只为了掩护抢劫和盗窃」。

他说：「暴力、劫掠和无政府状态，只会引发更多暴力和破坏事件。」

这场危机在今天发生了政治转折，最大反对党「民主联盟」（Democratic Alliance）宣布明天将对朱玛的子女以及「经济自由阵线」（EFF）领导人马莱马（Julius Malema）提出刑事控告。

民主联盟在声明中，指控他们使用「社群媒体发表疑似鼓励和煽动暴力和劫掠的言论」。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP