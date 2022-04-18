南非暴雨成灾已酿443死 总统取消外访指挥救灾

（法新社南非德班17日电） 南非遭遇致命气候灾难，东南部沿海地区暴雨成灾，死亡人数已增至443人，另有至少63人下落不明。随着降雨减弱，救难人员正加速展开搜救。

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东南部沿海地区上周末开始降下倾盆大雨，迅速引发严重洪患与山崩，重创德班市（Durban）和周边地区。

截至今天，已有443人死于洪灾，其中包括两名警方紧急救援人员。

科学家警告，随着气候变迁导致全球暖化，洪患和其他极端天气事件将变得更加频繁且强烈。

洪水席卷德班所在的瓜祖鲁那他省（Kwazulu-Natal），另外至少造成63人失踪、性命堪忧，风光明媚的海滩也布满了垃圾。瓜祖鲁那他省首长齐卡拉拉（Sihle Zikalala）说，这是这个省有记录以来最严重的洪灾之一，「省内人命、基础建设、服务运送网络所遭遇的破坏程度前所未见」。

齐卡拉拉说：「我们必须鼓起勇气，将这场灾难转化为重建瓜祖鲁那他省的机会。瓜祖鲁那他省人民将会从这场混乱中走出来。」

这场洪患导致数以千计的人无家可归，电力和供水服务中断，非洲最繁忙港口之一德班营运中断。一名省级经济官员估计，整体基础设施损失超过6.846亿美元（约新台币200亿元）。

在灾情最严重的部分地区，居民表示，今天预计还会降下更多雨，让他们恐惧不已。有些人的亲友下落不明，只能苦苦等候消息。

居民梅约卡（Sbongile Mjoka）说：「我们并未失去希望。然而，随着时间流逝，我们一直非常担心。」她的8岁侄儿已经失踪了好几天，自己的住处也严重受损。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）的办公室昨晚表示，总统已延后赴沙乌地阿拉伯的工作访问行程，专心应对国内灾情。拉玛佛沙将与内阁成员召开会议，评估如何因应相关危机。

© 2022 AFP