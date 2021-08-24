南非疫情限缩求助管道 青少女怀孕人数大增

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（法新社约翰尼斯堡23日电） 南非为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情施行防疫封锁措施，慈善团体拯救儿童基金会（Save the Children）今天表示，这限缩了年轻女性避孕和人工流产的管道，青少女怀孕人数因此大为提高。

法新社报导，拯救儿童基金会在声明中表示，自COVID-19疫情爆发以来，南非人口最多的豪登省（Gauteng），怀孕生子的青少女增加了至少60%。声明同时指出，这些小妈妈中，超过930的人未满14岁。

南非自2020年3月爆发COVID-19疫情后，医疗诊所诊所不堪负荷、学校关闭，加上实施居家隔离令，这些都让青少女们难以获得性与生殖方面的医疗服务。

根据拯救儿童基金会引用的政府数据，2020年4月到2021年3月间，有超过2万3000名18岁以下年轻女孩生产；而前1年的同一时段，仅1万4577名19岁以下年轻女性产下宝宝。

拯救儿童基金会的卫生及营养负责人塞戈贝拉（Marumo Sekgobela）说，全球疫情蔓延，这段时间女孩们恐遭受不可逆的挫折，过去的进展连带遭抹煞，「除非我们采取迅速、果决的行动，否则这恐对女孩们未来带来重大影响。」

声明表示，十几岁的小妈妈往往背负污名，被迫辍学、早婚。她们的孩子存活率较低，也比较容易被忽视，除了对个人的影响，也加重国家社会经济成本。

拯救儿童基金会敦促南非政府移除取得卫教服务的「屏障」，也呼吁、宗教和传统领袖，支持青少年在取得相关卫生服务上的权利。

南非的医疗院所正忙于应付第3波COVID-19疫情，当地仍在实施部分封锁措施。

学校尚未全面开放，学生轮流到校上课，或以线上教学的方式学习。

豪登省居民超过1500万，约占南非总人口1/4，南非行政首都普勒托利亚（Pretoria）和金融中心约翰尼斯堡（Johannesburg）都位在豪登省。

根据官方网站，南非迄今有269万8605人染疫，7万9584人病故，是非洲疫情最严峻的国家，完整接种疫苗的覆盖率约8%。

© 2021 AFP