南非研究显示 Omicron再感染率3倍

（法新社约翰尼斯堡2日电） 一篇南非科学家发布的论文预印本，称Omicron的再感染率比COVID-19（2019冠状病毒疾病）目前主要的两种变异株Delta和Beta高3倍。

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南非流行病模拟暨分析中心（SACEMA）和南非国家传染病研究所（NICD）表示，最新的发现替「Omicron突破（患者）前次感染后免疫的能力，提供了流行病学上的证据」。

在这两个单位发布声明前，已有一个研究团队在medrxiv.org网站发表论文预印本，作者是南非流行病模拟暨分析中心主任浦廉（Juliet Pulliam），但这篇论文尚未经同侪审查。

南非国家传染病研究所的微生物学家冯戈特伯格（Anne von Gottberg）稍早在世界卫生组织（WHO）主办的线上记者会中也提到一样的观点，她说，南非的COVID-19再感染率因为Omicron出现而有增加趋势。

南非的单日新增病例突然急遽增加，政府通报的新增确诊人数从10天前的312人飙升到今天的1万1535人。

南非国家传染病研究所正与其他卫生组织合作，对取得的样本做基因组定序。研究所昨天表示，Omicron能够绕过一些免疫系统，很快就成为南非主要流行的COVID-19病毒变异株。

南非国家传染病研究所今天在声明中表示，从南非去年3月到今年11月27日的常态性监控数据分析可以看出，「Omicron的再感染风险曲线，远比第2波、第3波疫情的Beta和Delta变异株要高」。

声明提到，增加的是再感染者，而非新感染者，说明Omicron已发展出一种能力，可以突破患者前次感染后获得的自然免疫力。

南非国家传染病研究所还表示，浦廉在论文中指出，Omicron的模式很可能于12月初到12月中旬就会在南非各地出现。

根据声明，这项分析是依据11月27日前至少90天内COVID-19筛检呈阳性反应的279万6982人所做，其中3万5670人疑似再度染疫。

另有美国媒体提到，与南非豪登省（Gauteng）政府合作的科学家希望在本月7日之前完成一项关于Omicron致命性的研究。豪登省是南非Omicron变异株扩散的中心。

约翰尼斯堡的金山大学（University of The Witwatersrand）教授梅拉度（Bruce Mellado）利用数学模型来预估感染趋势，他说，目前住院人数和病故人数都比预期要低。他呼吁大众接种加强剂疫苗，不要拖延。

Omicron的出现导致疫苗制造商急着调整自家疫苗，为未来所需预做准备。

美国梅约医院（Mayo Clinic）疫苗研发专家波蓝（Gregory Poland）说，「（接种）追加剂疫苗显得更迫切了」，这不只是为了替个人保护尽可能提升免疫力，也攸关全体人口的免疫，以防Omicron传播和其他新变异株出现。

© 2021 AFP