南非飞抵荷兰班机61人染疫 夫妇确诊逃离隔离饭店遭捕

（法新社海牙28日电） 荷兰皇家宪兵队今天说，一对夫妇从南非飞抵荷兰后，检测COVID-19（2019冠状病毒疾病）呈阳性反应，但两人「逃离」隔离饭店后企图搭机，目前已遭逮捕。

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两架共载600多名乘客的班机从南非约翰尼斯堡（Johannesburg）和开普敦（Cape Town）起飞，26日抵达荷兰阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport）。荷兰卫生当局稍早说，他们在61名因确诊COVID-19而接受隔离的乘客当中，发现13起新变异株Omicron病例。

荷兰皇家宪兵队（Royal Netherlands Marechaussee）发言人告诉法新社：「史基普的荷兰皇家宪兵队今晚逮捕一对逃离隔离饭店的夫妇。」

他还说，逮捕地点在一架准备起飞的班机，这对夫妇欲搭乘表定晚间6时前后起飞的班机，前往西班牙。

荷兰皇家宪兵队表示，已将这两人交给公共卫生当局。公共卫生当局发言人表示，这对夫妇已继续隔离检疫，但不是在原本饭店。

荷兰卫生部长德雍峨（Hugo de Jonge）数小时前说，荷兰有关当局会确保民众遵守隔离检疫规定。

确诊乘客几乎都在饭店隔离，仅少数获准居家隔离。检测阴性者也被要求居家隔离。

德雍峨告诉媒体：「我们将监控他们是否遵守相关规定。」

当地市长发言人稍早表示，警方和保安人员守着隔离饭店，还说「如此维安是有原因的」。

© 2021 AFP