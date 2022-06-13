南非4月洪灾累计461死 近90人至今仍失联

（法新社南非德班12日电） 南非政府今天表示，境内第三大城德班（Durban）及周边地区两个月前所发生记忆以来最严重水患，目前仍有近90人下落不明。

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法新社报导，瓜祖鲁那他省（KwaZulu-Natal）省长齐卡拉拉（Sihle Zikalala）告诉媒体，洪水泛滥与山崩造成的死亡人数攀升至461人，还有87人下落不明。

距洪水肆虐瓜祖鲁那他全省至今已两个月，齐卡拉拉今天在记者会表示，受灾民众高达8万5280人，「其中461死、87人仍失联」。

4月袭击南非的暴雨被归咎为气候变迁引发的极端天气所致，当时雨灾让南非政府感到意外，因为过暴风脚步向来不会到当地，大多是扑向邻国莫三比克。

瓜省部分地区在24小时之内降下300多毫米雨量，将近德班年雨量1/3，打破近30年来的降雨纪录。

洪水引发南非史上最严重土石流，所到之处人命、道路桥梁及建物俱毁。

齐卡拉拉说，瓜祖鲁那他省这场洪灾「被确切喻为史上最具毁灭性」并说有超过2万7000间房舍损毁，其中8584间全毁。 距这场洪灾不到一年前，当地才经历一场350多人丧命的暴动，当时死者大多在德班；港市德班为南非第三大港市，拥有390万人口。（译者：纪锦玲）

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