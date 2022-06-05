南韩军方：北韩发射多枚短程弹道飞弹

（法新社首尔5日电） 在美韩举行4年多来首度出动美国航空母舰的联合演习后，北韩今天朝其东海岸海域发射多枚短程弹道飞弹。

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南韩军方今天稍早表示，北韩发射至少1枚弹道飞弹。

南韩合同参谋本部（(Joint Chiefs of Staff）发表声明：「北韩向东海发射了1枚（或数枚）类型不明的弹道飞弹。」声明指的是日本海。

尽管面对严厉经济制裁，平壤今年仍加强提升其武器计画。 日本海岸警卫队援引防卫省的话说，北韩发射1枚（或数枚）「疑似弹道飞弹」。

南韩与美国昨天结束为期3天的大规模演习，参与这次演习的美国航舰之一，是排水量10万公吨的核子动力航空母舰雷根号（USS Ronald Reagan）。

这是2017年11月以来美国和南韩双边军演首度有航空母舰参与，也是南韩新任总统尹锡悦5月上任以来，双方的首次联合军演。 北韩长期以来一直抗议美国和南韩联合军事演习，谴责这是侵略北韩的预演。

南韩合同参谋本部在声明中说：「这次军演巩固两国对北韩任何挑衅作出严厉回应的决心，同时展现美国提供延伸吓阻的承诺。」 美国总统拜登上个月与尹锡悦举行高峰会时表示，华府将在必要时刻部署「战略资产」来吓阻北韩，作为加强延伸吓阻努力的一部分。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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