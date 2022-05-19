南韩媒体：北韩已派3货机赴中国领取抗疫物资

（法新社首尔19日电） 南韩媒体报导，北韩已派遣3架全国最大货机飞往中国领取医疗补给品，以协助对抗迅速扩散的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

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北韩通报的染疫人数逼近200万人。南韩上周再度提议提供北韩抗疫援助，但首尔表示平壤尚未回应。

同一时间，中国也再度提议援助北韩，而平壤似乎已接受，尽管两国官方并未证实消息。

南韩媒体韩联社本周报导，北韩派遣3架高丽航空（Air Koryo）货机前往中国沈阳运接医疗补给，这3架飞机是苏联制伊留申-76（IL-76）运输机，每架能够载运50公顿货物。

韩联社引述匿名消息人士表示，北韩选择走空路而非陆路来取得中国补给品，是为了「加快大量物资的运输速度」。

专门观察北韩动向的南韩网站「北韩新闻」（NK News）今天报导，卫星画面显示，16日上午在沈阳机场可见3架「符合伊留申-76体型」的飞机。

报导还说，根据其他卫星画面，这些飞机已经「移动到平壤机场内一个偏远地点」，显示货物可能在这里卸下及储放，很可能是为了避免污染到病毒。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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