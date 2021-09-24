南韩提发表终战宣言 金与正促先放弃敌对政策

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（法新社首尔24日电） 北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩领导人金正恩的胞妹金与正今天说，南韩提议正式终结韩战是「不错的构想」，但要求首尔先解除对平壤的「敌对政策」。

金与正这番声明是在回应南韩总统文在寅最近的发言，文在寅呼吁宣布1950年到1953年的韩战正式结束。这场冲突是以停火落幕，而非以和平条约划下句点，因此严格来说，南、北韩有超过半个世纪仍处于交战状态。

文在寅前几天在联合国大会发表演说时，提议宣布71年前爆发的韩战正式结束，强调此举可让非核化出现进展，并迎来全面和平的时代。

身为金正恩重要政治顾问的金与正说，提议宣布韩战正式结束是「不错的构想」，但南韩必须先移除敌对态度。

她说，在仍有双重标准偏见和敌对政策的情况下，发表这类宣言「根本没有道理」。

金与正说：「若要发表终战宣言，必须保障对双方的尊重，应先从消除对彼此的偏见及敌对政策、双重标准开始做起。」

金与正又说，在目前的状况下宣布终战，「根本站不住脚且不会改变任何事」。

她说：「只要南朝鲜（南韩）别像过去一样来刺激我们、不用双重标准硬来找碴，之后每个言行举止都经过深思熟虑，不保持敌对态度，南北（韩）之间就有可能再次恢复紧密沟通，对修复关系及未来发展进行有建设性的讨论。」

© 2021 AFP