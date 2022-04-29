南韩1名现役军人与1名商人涉为北韩窃情报遭逮

（法新社首尔29日电） 南韩警方今天表示，两名南韩人因涉嫌为一名疑似北韩探员窃取军事机密而被捕，一人是现役陆军上尉，另一人为商人。这是第一起南韩平民和现役军官在北韩探员指示下企图窃取军事机密而被捕的案例。

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首尔当局表示，两名落网者之一是29岁的陆军上尉，据称他将南韩联合指挥控制系统的登入资讯告知这名疑似北韩间谍。联合指挥控制系统是相当重要的军方内部通讯网络。

另一名落网者是经营虚拟资产管理公司的38岁商人，他被控应北韩间谍要求，给了涉案陆军上尉一支装有隐藏摄影机的手表，以助搜集情报。

首尔警方表示，这名商人还涉嫌购买和组装一种称为Poison Tap的类似随身碟的骇客设备，以潜入联合指挥控制系统。

南韩警察厅官员今天告诉法新社：「这两名男子已因涉嫌违反国家安全法的罪名被捕。」

首尔警方表示，被捕的商人大约6年前在一个关于加密货币的网路社群中首次遇到这名北韩间谍，3人仅透过加密通讯软体Telegram联系。

警方说，两名落网者的酬劳都是以加密货币支付；陆军上尉从北韩探员那里获得约3万7789美元（约新台币112万元），商人则取得约60万美元。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

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