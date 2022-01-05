南韩F-35A战机传机腹迫降事件 宣布停飞调查

（法新社首尔5日电） 南韩空军1架F-35A战机昨天在训练过程中因电子系统与起落架故障，飞行员紧急以机腹迫降成功，成为全球首例。为此当局宣布整个F-35机队暂时停飞，以待调查结果出炉。

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这架F-35A战机飞行员在训练飞行期间，发现除了飞行控制系统与发动机可正常运作外，机上其他电子系统竟然全数失灵。他向管制中心通报后，准备在位于首尔南方151公里处的瑞山空军基地降落。

没想到，电子系统问题导致起落架无法正常降下，最终飞行员决定放弃弹射逃生，而是以机腹迫降。空军也赶在他降落前，在跑道上喷洒特殊防火泡沫，以降低机身损坏。最后，飞行员落地后，毫发无伤地自行走下价值约1亿美元（约新台币27.6亿元）的战机。

韩国国防部官员告诉法新社：「目前正（针对这起事件）进行调查，整个F-35战机机队也全面暂时停飞。」

韩国于2014年向美国洛克希德．马丁公司（Lockheed Martin）订购40架F-35A，5年后收到首批交货，目前已有30多架F-35A战机。

F-35A闪电II（F-35A Lightning II）超音速战机是全球最强大、最敏捷的战斗机之一，采用匿踪技术和先进通讯系统。尽管其售价近年有些调降，但仍被认为是有史以来美国研发最昂贵的武器系统。

在此之前，这款战机最近一次事故发生在去年11月。当时1架英国F-35B从「伊丽莎白女王号」（HMS Queen Elizabeth）航舰起飞后坠入地中海，飞行员弹射逃生后获救。

© 2022 AFP