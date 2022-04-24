卡布瑞拉3000安+500轰达阵 大联盟第7人

（法新社纽约23日电） 美国职棒大联盟底特律老虎队名将卡布瑞拉今天成为3000安俱乐部第33名会员，也是大联盟史上第7位达成3000安、500轰成就的打者。

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卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在老虎主场迎战科罗拉多洛矶队，1局下从同样来自委内瑞拉的右投森扎泰拉（Antonio Senzatela）手中反向攻击，击出穿越一、二垒防线的滚地安打，生涯第3000支安打出炉。

去年8月22日，卡布瑞拉在多伦多迎战蓝鸟队时开轰，成为大联盟500轰俱乐部第28名会员。

如今，他跟随汉克阿伦（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、莫瑞（Eddie Murray）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、普侯斯（Albert Pujols）、罗德里格斯（Alex Rodriguez）的脚步，成为大联盟史上第7位3000安、500轰打者，还能在主场与亲友一同庆祝。

卡布瑞拉是大联盟史上首位累积3000安的委内瑞拉球员，也是第7位有此成就的拉丁美洲裔打者。

更难得的是，他生涯打击率高于3成，如保持到退役，将成为继梅斯、汉克阿伦后，大联盟第3位生涯3000安、500轰、打击率3成以上的打者。

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