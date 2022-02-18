卡车司机占街道堵交通 加拿大总理：非和平抗议

（法新社渥太华17日电） 反对COVID-19防疫规定的卡车司机发起抗议活动占据加拿大首都街道，总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天捍卫动用紧急权力驱散示威群众的决定，称这不是「和平」的抗议。

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杜鲁道跟众议院（House of Commons）说：「非法封锁与占领不是和平的抗议。他们必须停止。」

杜鲁道14日启动紧急状态法（Emergencies Act），以终止抗议群众封锁边界通道的行为，并驱散堵住渥太华交通的卡车司机。

加拿大先前仅启动过紧急状态法一次，是在魁北克分离主义者绑架一名魁北克官员与一名英国外交官并在蒙特娄引爆炸弹后，于1970年由杜鲁道父亲、前总理皮耶・杜鲁道（Pierre Trudeau) 援引。

杜鲁道说：「包括紧急状态法内的金融措施，采取这些行动的目标是在因应当前威胁，让局势获得全面控制。」

他说：「封锁与占领是非法的。这威胁到我们的经济以及与贸易伙伴的关系。他们威胁到供应链与食物和药物等必需品的取得。」

他在回应批评时又说，此法不是用在动用军队对付抗议群众，并否认限制言论自由

在写给加拿大各省领袖的信件中，杜鲁道称示威活动「威胁我们的民主」与海外名声。

反对跨越美国边界须强制接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的卡车司机，3周前发起「自由车队」（Freedom Convoy）抗议活动，但他们的诉求后来扩大到涵盖中止所有防疫管制，并有许多人提出更广泛的反建制诉求。

© 2022 AFP