卡车司机抗议防疫措施堵要道 加国警方卯劲排除

（法新社加拿大温莎市12日电） 先前有卡车司机为了抗议COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施，将加拿大一座重要桥梁堵住，加国警方今天致力排除桥上障碍。

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在此同时，加拿大首都渥太华当局也已做好准备，因为他们认为示威将卷土重来，并有数千人会涌入。 在抗议群众连续第3个周末堵塞渥太华的街道之际，如法炮制的抗议在法国、荷兰、瑞士、澳洲等地蔓延开来，反对强制接种疫苗的抗议在全球遍地开花。

加拿大安大略省（Ontario）当局已宣布进入紧急状态，该省的最高法院已经下令，要卡车司机不得再堵住连结加拿大温莎市（Windsor）和美国底特律市（Detroit）的大使大桥（Ambassador Bridge）。 抗议已迫使美、加两国主要汽车制造商暂停生产或减产，美方11日敦请加国动用联邦的力量，让这样堵塞贸易重要通道的情况划下句点。 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）承诺「增强警力的介入」，他强调边境不能一直关闭，「这场冲突必须结束」。 但当加拿大警方在装甲车支援下，开始排除大使大桥上的障碍，拆掉搭在车道上的帐篷，并说服部分司机移走他们的卡车，许多示威者仍持续抵抗，且人数愈来愈多。 温莎市警方在推特（Twitter）上说：「在示威区内的人将被逮捕，建议人们立刻自该区撤离。」 如果卡车司机持续抗议阻碍交通，他们可能面临钜额罚款、监禁，驾驶执照也会被吊销。 即便如此，今天尚未听到有人被逮捕的消息。温莎市警方发言人贝莱尔（Jason Bellaire）告诉记者，他们的计画是，如果可能的话，会用和平的方式排除状况。 大使大桥是维系美、加两国汽车制造产业的命脉，乘载了两国逾25%的出口商品。 美、加边境另外两个过境点， 一处在曼尼托巴省 （Manitoba），另一处在亚伯达省（Alberta），仍被示威者阻断。

© 2022 AFP