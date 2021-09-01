卡达呼吁塔利班 力抗恐怖主义

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（法新社杜哈31日电） 卡达外交部长穆罕默德今天警告，孤立强硬派伊斯兰组织塔利班可能导致进一步不稳定，并敦促各国与塔利班接触，以解决阿富汗的安全和社经疑虑。他也呼吁塔利班应力抗恐怖主义。

美国波湾盟国卡达，自2013年允许塔利班（Taliban）在境内设立政治办公室以来，俨然成为与塔利班对话的重要一环。

卡达外交部长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）在杜哈（Doha）表示：「如果我们开始设条件、停止交涉，就会产生真空。问题是，谁来填补这个真空？」穆罕默德发言时，来访的德国外交部长马斯（Heiko Maas）也在一旁。

塔利班自8月中旬接掌阿富汗首都喀布尔（Kabul）以来，并无国家承认塔利班为合法政府；西方各国敦促塔利班成立一个兼容各党派的政府，并要尊重人权。

穆罕默德说：「我们认为，没有接触，安全与社会经济方面就无法达成真正进展。」他又说，承认塔利班政府并不是优先要务。

德国外长马斯也告诉媒体说，柏林当局愿意协助阿富汗，但国际社会的援助会有某些先决条件。

塔利班已与前阿富汗政府成员和其他社会人士会谈。并说，他们很快会宣布完整内阁名单。

卡达外长穆罕默德则说，对于成立一个包容各党派政府的构想，塔利班已展现开放态度。（译者：纪锦玲)

© 2021 AFP