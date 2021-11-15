卡达机场逼女乘客接受侵入性检查 受害者拟提告

（法新社雪梨15日电） 委任律师今天告诉法新社，一群去年在卡达机场被逼接受侵入性妇科检查的女性，将对卡达当局提出告诉。

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卡达哈马德国际机场（Hamad International Airport）工作人员去年底在机场发现弃婴后，强迫卡达航空（Qatar Airways）10个杜哈（Doha）起飞航班的女乘客在停机坪上的救护车接受医疗检查，其中有13人为澳洲籍。

此事引发舆论哗然，由于卡达即将主办2022年足球世界杯（World Cup），届时将有数以千计外国人来访，这起事件的发生，让人担心女性会在卡达遭受何种对待。

雪梨律师事务所Marque Lawyers的史图札克（Damian Sturzaker）表示，7名当时被逼检查的女乘客现在打算提出法律行动，「对卡达当局传达不能用这种方式…对待女性的讯息」。

史图札克告诉法新社：「这群女性事发当晚承受巨大痛苦，仅仅1年前发生的这起事件，至今仍对她们带来极大痛苦和创伤。」

史图札克表示，这群女性要求正式道歉、赔偿，也要求未来经这座机场转机的乘客能获得保障。

卡达是超级保守的穆斯林君主专制国家，婚外情性行为和婚外情产子都会被判处徒刑。

世界杯举办在即，卡达对女权、劳工关系和民主的承诺却仍难让批评者信服。机场侵入性检查事件后，为免商业和声誉遭受重创，卡达矢言保障乘客未来的「平安与安全」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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