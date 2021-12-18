卡达航空执行长：防疫清零策略扼杀香港航空业

（法新社香港18日电） 香港国泰航空公司主要股东之一卡达航空执行长艾贝克今天表示，香港对COVID-19（2019冠状病毒疾病）严守清零策略，这么做正在伤害香港航空产业，也正在「杀了」国泰航空。

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香港政府追随北京当局，持续实施全球数一数二严格的隔离措施和旅行限制。这让香港免于疫情肆虐威胁，同时却也孤立于国际。

其中一项边境管制规定是，若航空公司将染疫乘客带进香港，将必须暂时停飞。卡达航空（Qatar Airways）执行长艾贝克（Akbar Al Baker）针对这点提出异议。

他接受香港「南华早报」访问时表示：「你不能因为某个染疫的人上了某家航空公司的飞机，就关闭航空业。」他还说，对于香港仍关闭边境感到「有点失望」，他原本预期国泰机队有一大部分能复飞。

卡达航空2017年以51亿6000万港元（约新台币184亿元）价格买下国泰航空9.6%股份，成为第3大股东。

香港原本规定，若一航空公司在同一条航线带进太多染疫乘客，将在这条航线禁飞2周。其后港府因担忧Omicron变异病毒株入侵，又将相关规定订得更严格。截至昨天，香港累计已出现14例Omicron确诊。

根据「南华早报」，自去年11月以来，卡达航空在香港已遭遇过5度禁飞。

英国航空（British Airways）11月宣布暂停飞往香港航班，原因是有机组员在抵港时验出COVID-19确诊，导致整个机组团队都被要求隔离。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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