卡达首次议员直选将登场 女性候选人仅占约一成

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（法新社杜哈1日电） 君主专制国卡达首次谘议会（Shura Council）议员直选明天登场，迈出象徵性民主一步，但由于284名候选人中仅有28名女性，意味选举结果对妇女议题的影响恐怕有限。

卡达（Qatar）谘议会45个席位中有30席将由人民选出，剩余席次仍由国王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）任命。

角逐30个议会席次的284名候选人中有28名女性，国际危机组织（International Crisis Group）资深波斯湾专家法赫罗（Elham Fakhro）表示：「女性参与这个过程，是（卡达）非常正向的一步。」

但他也指出，由于只有28名女性竞选，针对她们所能带来影响力，外界应限制期望。

若仅有一些或甚至没有女性当选议员，法赫罗建议卡达国王直接任命女性「以改善性别平衡」。

其中一名女性参选人达法（Leena al-Dafa）说，若能当选，她的首要任务将是促进妇女教育、支持女性教师，以及卡达女性子女的公民身分问题。

卡达公民身分仅能从父亲一方继承，也就是说，卡达女性若与其他国籍者结婚，她的子女将无法成为卡达公民。

这样的规定会影响卡达女性的后代，取得这一富庶大公国巨额赠款、土地分配等其他福利的权益。

达法将在第17选区与2名女性和7名男性竞争议员席次，她表示，「我不认为这是我和男性之间的竞争」、「我们谈论的是能力，而非性别」。

卡达政坛已有女性身影，包含现任公共卫生部长库瓦里（Hanan Mohamed Al Kuwari），以及外交部发言人兼助理部长哈特尔（Lolwah Rashid Mohammed Al-Khater）等，皆可证明卡达女权进展优于部分波斯湾邻国。

不过，人权观察（Human Rights Watch）今年3月指责卡达透过不明确的「监护」规定，限制女性国民生活；监护规定要求成年女性从事日常活动时须获得男性批准。

© 2021 AFP