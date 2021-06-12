卡雷茨科娃法网女单封后 捷克40年来第一人

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（法新社巴黎12日电） 非种子选手捷克的卡雷茨科娃今天在法国网球公开赛，以6比1、2比6、6比4 力克俄罗斯对手帕芙尤申科娃，成为40年来首位摘下法网女单冠军的捷克选手。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）现年25岁，一年前女单世界排名还在100名之外，现为第33名，她长久以来被视为擅长双打，2018年赢过法网及温布顿女双冠军；去年法网女单进入16强，则是她之前单打项目的最佳成绩。

卡雷茨科娃成为继1981年的曼德利可娃（Hana Mandlikova）之后，第二位法网女单夺冠的捷克选手。

赛前已在红土球场11连胜的卡雷茨科娃，首盘第一局丢掉发球局后，接下来回发球凌厉，让大会第31种子帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）措手不及，频频失分，卡雷茨科娃连拿6局，只花31分钟以6比1轻取。

帕芙尤申科娃在第二盘打得更加积极，一发赢球率提升，致胜球也变多，连拿前3局；5比2领先时虽然在换边休息时间要求稍事治疗背部伤势，并为左大腿进行包扎，但幸无大碍，以6比2扳回一城。

第三盘前6局双方平分秋色，不过第7局卡雷茨科娃的破发成为赢球关键，5比3领先后虽被追回一局，且遭对手化解3个冠军点，但她冷静以对，仍在第10局成功保发，成为法网近6年来连续第6位生涯大满贯女单首冠得主。

女单决赛两位选手都是第一次闯进大满贯决赛，一些好手赛前或赛事途中纷纷因故不参加、意外落马或退赛，例如女网世界排名第一、本届法网女单头号种子澳洲的巴蒂（Ashleigh Barty）在第二轮打到第二盘时因伤退赛；美国名将小威廉丝（Serena Williams）16强爆冷落败；日本好手大直美则以心理健康为由，打完首轮比赛即宣布退赛；世界排名第3暨2018年法网女单冠军的罗马尼亚名将哈勒普（Simona Halep），更是早在赛前就因伤宣布不参加。

© 2021 AFP