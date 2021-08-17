卢安达饭店主角原型涉恐怖主义罪名 法院将判决

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（法新社卢安达首都基加利17日电） 电影「卢安达饭店」的英雄主角原型鲁塞萨巴奇纳被控恐怖主义等罪名，法院20日将作出判决。由于他公然批评政府，支持者说这场审判背后有政治动机。

1994年卢安达发生种族灭绝期间，在一家饭店担任经理的鲁塞萨巴奇纳（Paul Rusesabagina）拯救数以百计的性命，英勇事迹被翻拍成好莱坞电影「卢安达饭店」（Hotel Rwanda）。如今，67岁的他遭检方求处无期徒刑。

鲁塞萨巴奇纳成名后谴责卢安达领袖卡加米（Paul Kagame）是独裁者。2020年8月，鲁塞萨巴奇纳搭上一架他以为飞往蒲隆地，后来却降落在卢安达首都基加利（Kigali）的班机，并遭到逮捕。

家属说鲁塞萨巴奇纳是被绑架，并称他被控恐怖主义等9项罪名，是政府在报复他的直言不讳。

法院2月就鲁塞萨巴奇纳与另外20名被告的案子展开听审，但身为比利时公民且持有美国绿卡的鲁塞萨巴奇纳从3月起抵制审理程序，并指控法院「不公正又缺乏独立性」。

美国、欧洲议会、比利时都对鲁塞萨巴奇纳的飞机转降卢安达以及审判的公平性表达关切。

曾因恐怖主义罪名坐牢6年的反对派领袖殷佳白（Victoire Ingabire）告诉法新社：「在一个自由受限的国家，行政部门掌握所有权力。法官怎么敢做出不符共和国总统意旨的判决？」

本案审判长穆希马（Antoine Muhima）则为司法程序辩护，表示所有被告都享有发声权利。

© 2021 AFP